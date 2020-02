Che cosa sono i coronavirus

I coronavirus sono una famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, o gravi. Il nome deriva dalle punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. Sono comuni in molte specie animali, dai cammelli ai pipistrelli. In rari casi possono evolvere, infettare l'uomo e diffondersi. E L'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma ha isolato il virus e ha depositato le informazioni per metterle a disposizione della ricerca. I coronavirus umani conosciuti sono sette: alcuni identificati da metà degli anni Sessanta in poi, altri nel nuovo millennio. Ecco quali sono.Per approfondire