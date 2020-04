Che cosa significa davvero ammalarsi per il Covid-19 29 aprile 2020

Che cosa significa davvero ammalarsi a causa del Covid-19? Lo racconta in questo video Luca Viscardi, che ha passato oltre un mese in ospedale, a Bergamo, per Coronavirus. Dai primi sintomi al ricovero, dalla paura alla guarigione. In questa intervista condotta da Biagio Simonetta la testimonianza di chi si è ammalato e ha rischiato la vita