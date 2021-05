Champions League, il Chelsea sul tetto d'Europa 30 maggio 2021

Il Chelsea sul tetto d'Europa: la squadra londinese ha vinto la Champions League per la seconda volta nella sua storia, sconfiggendo in finale il Manchester City. Nella cornice del 'Do Dragao' di Porto, davanti a 16.500 spettatori, i blues di Tuches hanno regolato i Citizens di Guardiola grazie a una rete di Havertz, su splendido passaggio in verticale di Mount, al 43' del primo tempo. Inutile nella ripresa il forcing del City.