Ceuta, Sanchez: "Abbiamo già respinto 4.800 migranti in arrivo dal Marocco" 19 maggio 2021

(LaPresse) La Spagna ha già respinto 4.800 migranti entrati irregolarmente nell'enclave spagnola di Ceuta. Lo ha dichiarato il premier Pedro Sanchez parlando alla Camera dei Deputati. "Abbiamo il sostegno inequivocabile dell'Unione Europea. Ricordiamo che la frontiera con Ceuta non è solo una frontiera della Spagna con il Marocco ma è una frontiera europea", ha dichiarato il primo ministro di Madrid che ha poi aggiunto: "La mancanza di controllo, in questo caso da parte delle autorità marocchine, non sta dimostrando una mancanza di rispetto solo alla Spagna, ma all'intera Unione Europea".