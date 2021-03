Cervelli in fuga, tornare in Italia come startupper 11 marzo 2021

Rientrare in Italia, da imprenditore. Riccardo Chiarelli, fondatore e head of production di Mela Work, racconta il suo passaggio da ingegnere nucleare a imprenditore e il suo ritorno in Italia, da Londra a Milano, nell'intervista con Silvia Pavoni. La startup, fondata a Londra nel 2016 da Riccardo Chiarelli, Francesco Putignano ed Emanuele Zamponi, ha creato un'app, “Mela” (“incontro” in Sanscrito) che favorisce la collaborazione e la condivisione di informazioni in tempo reale, semplificando la comunicazione con la field force. Mela Works ha chiuso un round di finanziamento in capitale di rischio da 1,5 milioni di euro con il fondo di Venture Capital italo-francese 360 Capital.