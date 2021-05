Centrodestra, Sgarbi: " In campo per Roma: tutto il mondo sa chi sono io, su Michetti bisogna informarsi" 24 maggio 2021

(LaPresse) - Al vertice del centrodestra a Roma sulle candidature per le ammministrative Vittorio Sgarbi conferma di essere intenzionato a correre come sindaco della Capitale e ironizza sull'ipotesi delle ultime ore, quella dell'avvocato Enrico Michetti. "Mi dicono che ha 53mila follower su Facebook, io ne ho 2 milioni e 400 mila. E' che probabilmente io non sono un candidato governabile ma certamente tutto il mondo sa chi sono io. Per Macchietti e Michetti bisogna informarsi", aggiunge il critico d'arte.