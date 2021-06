Centrodestra, Salvini: "Mettiamo insieme il meglio per arginare la sinistra" 06 giugno 2021

(LaPresse) "Mettiamo insieme il meglio per arginare la sinistra delle tasse e dello Ius Soli e sosteniamo un governo che sta dando tanto all'Italia e agli italiani". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini parlando da Zambrone per gli Stati generali del partito in Calabria. "Abbiamo il dovere di mettere insieme valori, iniziative comuni, progetti e progetti di legge. Lega, Forza Italia, Udc, Lupi, Toti e Brugnaro, insieme si vince e si è più forti, ognuno con la sua identità", ha dichiarato Salvini che ha poi concluso: "Un centrodestra unito significa lavoro, sviluppo e progresso mentre a sinistra ci sono tasse, tasse e tasse".