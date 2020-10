Superata la fase velleitaria dei navigator, è il momento di creare un'alleanza tra i centri per l'impiego e le agenzie private in nome di una sussidiarietà utile alla ricerca dei posti di lavoro con formazione e assistenza curriculare.Ecco il video editoriale della settimana di Alberto Orioli, vice direttore de Il Sole 24Ore, per la serie Lavoro: i numeri della settimana