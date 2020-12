Censimento Istat, italiani sotto quota 60 milioni

Secondo il Rapporto demografico 2018-19 siamo 59,6 milioni (+0,3% rispetto al 2011). L'età mediaè di 45 anni e ci sono 5 anziani per ogni bambino. Per i demografi la situazione è stazionaria. La spinta degli stranieri alla crescita si è fermata. Rispetto al 2011, ultimo anno in cui si è effettuato un Censimento di tipo tradizionale, la popolazione è cresciuta dello 0,3%, 207.774 individui in tutto, passando da 59.443.744 a 59.641.488 residenti.Per approfondire: