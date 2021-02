Cattaneo (Fi): Berlusconi mette sigillo finale alle consultazioni

Roma, 9 feb. (askanews) - "Per noi è un'emozione, un orgoglio avere qui il presidente Berlusconi, ma è importante anche per il rapporto che lui ha con Draghi e come dire... mette il sigillo finale, speriamo, a delle consultazioni che sono state abbastanza rapide. Questo lo speriamo e auspichiamo un positivo lieto fine": così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, intercettato fuori da Montecitorio nel giorno in cui Silvio Berlusconi è arrivato a Roma per partecipare di persona alle consultazioni di Forza Italia con Mario Draghi.