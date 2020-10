Catania, Salvini: Questo 3 ottobre me lo ricorderò comunque vada

Catania, 3 ott. (askanews) - "È una giornata particolare, non se qualcuno di voi è mai andato a processo da imputato, vi auguro di no, penso di no. Sabato 3 ottobre me lo ricorderò comunque vada, spero che vada bene, sono assolutamente tranquillo, ma non perché devo dire che sono tranquillo, sarei preoccupato se avessi la coscienza sporca di qualcuno che ha fatto qualcosa che non doveva. Siccome ho la coscienza di qualcuno che ha fatto solo e soltanto il suo dovere, sono l'uomo più felice del mondo": lo ha detto il leader leghista Matteo Salvini, la sera prima del processo sul caso Gregoretti, intervistato dalla giornalista Maria Giovanna Maglie durante una manifestazione della Lega in piazza Borsellino a Catania.

Salvini è accusato di sequestro di persona. I fatti contestati risalgono a quando il leader del Carroccio, da ministro dell'Interno nel 2019, avrebbe impedito illegalmente lo sbarco dei 131 migranti ospitati a bordo dalla nave militare Gregoretti dopo essere stati soccorsi nel Canale di Sicilia.