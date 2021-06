Catania, omicidio di Nunzia Alleruzzo nel '95: arrestato il fratello 04 giugno 2021

(LaPresse) E' stato arrestato Alessandro Alleruzzo, accusato dell'omicidio pluriaggravato ai danni della sorella Nunzia avvenuto nel 1995, attraverso l’esplosione di due colpi di pistola alla testa, per motivi abietti. Lo scopo del killer era riscattare l’onore della famiglia mafiosa Alleruzzo, 'oltraggiata' dalle relazioni extraconiugali intrattenute dalla vittima con soggetti ritenuti dalla famiglia mafiosa nemici. Le indagini erano iniziate immediatamente dopo il ritrovamento di un teschio di donna con due fori. Ulteriori attività investigative, a seguito della riapertura delle indagini nel 2021 coordinate dalla Dda di Catania ed eseguite dai Carabinieri di Paternò, con l'uso di intercettazioni all’interno della cella della Casa Circondariale di Asti, hanno permesso di risalire al colpevole dell'omicidio. Oggi l'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere, in seguito alle indagini coordinate proprio dalla Dda di Catania ed eseguite dai Carabinieri della Compagnia di Paternò.