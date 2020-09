Catalfo: risorse in capitale umano e nuove competenze di Rosalba Reggio 06 settembre 2020

A margine del forum organizzato da The European House Ambrosetti a Cernobbio, parla il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. “Le risorse che arriveranno andranno investite anche in nuove competenze per coprire i posti di lavoro che si creeranno come conseguenza degli investimenti. Bisogna puntare sul capitale umano, con meno politiche passive e più politiche attive. Per far questo, abbiamo un piano per l'inserimento di lavoratori giovani e donne, un fondo sulle nuove competenze e un osservatorio sul mondo del lavoro”. L'intervista di Rosalba Reggio