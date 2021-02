Casini annuncia in tv: "Ho il Covid, sto bene, la mente è lucida"

Milano, 12 feb. (askanews) - Pierferdinando Casini ha annunciato di avere il Covid intervenendo alla trasmissione "L'aria che tira", condotta da Myrta Merlino su La7.

"Sto bene, un po' di tosse fastidiosa, la voce è solida e la mente è lucida", ha detto. "Stamattina l'ho annunciato a mia madre, ha fatto il solito dramma per il suo bambino - ha poi scherzato il politico 65enne - Stai serena, l'erba cattiva non muore mai".

Il senatore di "Centristi per l'Europa" è tornato alla ribalta della cronaca politica dopo l'incarico assegnato da Mattarella a Draghi per uno sfogo di alcuni giorni fa, quando secondo indiscrezioni di stampa avrebbe detto: "Draghi ci ha fregati tutti: è chiaro che punta al Quirinale. A me non resta che andare in vacanza", descrivendo dunque l'incarico di presidente del Consiglio a Draghi come un trampolino di lancio per quello di presidente della Repubblica, ruolo in cui lo stesso Casini da tempo viene indicato come possibile candidato.