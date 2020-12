Casellati: disabili tra le vittime dimenticate della pandemia

Roma, 3 dic. (askanews) - Bisogna rimettere al centro la persona e le famiglie, tutelare e promuovere i diritti delle persone con disabilità, che sono tra le vittime dimenticate della pandemia di Coronavirus. Questo il messaggio della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità.

"In questa drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, prestare attenzione alle donne, agli uomini, ai ragazzi e ai bambini più deboli e sfortunati è una scelta obbligata; i disabili sono tra le vittime dimenticate della pandemia, i grandi sacrificati di un emergenza che aggrava difficoltà e disagi già esistenti e ingrandisce l isolamento con cui molte di queste persone combattono da sempre. Sono l'anello più delicato della società e a loro dobbiamo garantire la possibilità di vivere senza essere discriminati e privati della possibilità che a tutti sono riconosciute" ha sottolineato Casellati.

"Il lockdown ha imposto alle famiglie di farsi completamente carico dei servizi per i loro congiunti disabili, di riempire il vuoto della scuola negata. Grande e a volte insopportabile è stata la solitudine e la fatica di madri e padri che si sono dovuti improvvisare infermieri, insegnanti, medici e psicologi - ha aggiunto -. La rete delle relazioni familiari deve essere sostenuta e rafforzata per creare luoghi dove le persone disabili possano crescere e sviluppare le loro potenzialità. Le istituzioni in questo momento non possono lasciare sole le famiglie davanti alla disabilità e alla malattia. L Italia che dobbiamo ricostruire deve rimettere al centro delle politiche pubbliche la persona e la famiglia; solo se sapremo costruire una società più inclusiva e sostenibile anche socialmente avremo tratto dalla sofferenza che stiamo vivendo una lezione utile e preziosa, questo è e sarà il mio impegno" ha concluso.