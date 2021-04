Casellati: cogliere il valore inestimabile delle diverse abilità

Roma, 2 apr. (askanews) - Cogliere il valore delle diverse abilità, sostenere e aiutare i più fragili e le loro famiglie. Questo il messaggio della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo.

"Oggi è la Giornata Mondiale che l'Onu ha voluto per richiamare l attenzione sulle persone colpite dai disturbi dello spettro autistico. Donne, uomini, ragazzi e bambini costretti a fare i conti con situazioni difficili da definire, pesanti da affrontare e spesso impossibili da curare. Le disabilità intellettive non sono patologie omogenee, ogni forma è diversa, ogni caso richiede strumenti e percorsi diagnostici specifici, aiuti e sostegni personalizzati" ha detto Casellati.

"In Italia sono tante le persone affette dai disturbi dello spettro autistico e aumentano ogni anno; oggi in Italia un bambino su 77 presenta un disturbo dello spettro autistico, numeri terribili, come la condizione delle famiglie che devono fronteggiare queste diagnosi: un calvario di visite, cure e terapie e fragili finiscono per diventare anche i genitori lasciati da soli a far fronte alle esigenze di questi figli speciali - ha proseguito -. La pandemia ha scavato ancora di più lacune e aggravato i disagi. Penso alle scuole chiuse, alle restrizioni della dad per chi ha difficoltà a interagire e ha bisogno di calore umano. Ricordiamoci quanto è importante investire nelle strutture e nei servizi per le famiglie che convivono con queste fragilità, aiutiamo le scuole a garantire percorsi in presenza, aiutiamo gli insegnanti che hanno fatto del sostegno una vocazione".

"Proteggere i più fragili tra i fragili è una scelta che caratterizza un Paese e il suo livello di progresso - ha concluso Casellati - l'Italia per prima ha abolito oltre 40 anni fa le classi differenziali per i disabili e anche per questo dobbiamo avere l'ambizione di essere il Paese che più di tutti sa cogliere il valore inestimabile delle diverse abilità".