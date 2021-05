Carollo: “Orgogliosi di celebrare i 50 del CRS Amplifon” 12 maggio 2021

Per festeggiare i 50 anni del Centro Ricerche e Studi Amplifon è stato organizzato il convegno CRS For a Healthier Future. Carlo Carollo, General Manager di Amplifon Italia, coglie l’occasione per annunciare un rilancio che metta le persone al centro.