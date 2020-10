Carlotta de Bevilacqua: «Serve equilibrio tra relazioni digitali e lo stare insieme, credo a rispetto delle regole della convivenza»

La tavola rotonda intitolata “La ripartenza del settore del design Made in Italy” si chiude con il contributo di Carlotta de Bevilacqua, Vice Presidente e Ceo Gruppo Artemide. «Oggi più che mai – sostiene de Bevilacqua - in questo momento di crisi, che significa anche rinascita in greco, dobbiamo far convergere umanesimo, scienza e attenzione all'ambiente. Noi ci occupiamo di luce, un settore fondamentale perché l'umanità e la natura vivono di luce. Dobbiamo riportare la vita a essere più collettiva, quindi rendere visibili spazi e conoscenza». Carlotta de Bevilacqua pone l'accento sulla necessità di trovare «un equilibrio tra la necessità di creare relazioni digitali e quella di stare insieme. Credo a un futuro ricco di rispetto delle regole della convivenza. È l'occasione per rendere l'umanità responsabile del suo presente e del suo futuro».PER APPROFONDIRE