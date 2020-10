Carlo Ferro: «Fase di grande accelerazione, adeguiamoci alle nuove esigenze per aiutare le imprese a catturare quote di mercato»

Soffia sul vento dell'ottimismo l'intervento di Carlo Ferro, Presidente ICE, a “Made in Italy: The Restart”. «È un momento di ripartenza, c'è un clima positivo nel sistema fieristico. Ciò deriva anche dalla resilienza degli imprenditori. Nella realizzazione del Patto per l'Export – spiega Carlo Ferro - siamo impegnati nel supporto sistema fieristico, nella formazione e comunicazione, nonché nella spinta all'e-commerce». In particolare, Carlo Ferro sottolinea l'opportunità offerta dalle fiere virtuali: «Permettono di creare eventi dedicati a costo zero. Non sostituiscono le fiere tradizionali, ma consentono di raggiungere ovunque osservatori virtuali». Prossimo il lancio di una grande piattaforma B2B worldwide, ICE sta lavorando anche alla formazione di 150 nuovi export manager con taglio digitale.PER APPROFONDIRE