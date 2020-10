Carlo Bonomi: «Un grande patto per l’Italia che passa dall’Europa»

Un grande patto per l'Italia. È quanto sollecita Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria, nel suo intervento a “Made in Italy: The Restart”, evento digitale promosso da Il Sole 24 Ore e Financial Times. «L'emergenza sanitaria – afferma Bonomi – ha accelerato una serie di processi che riguardano nuove forme di proibizionismi, tecnologie industriali, l'emergenza ambientale e processi di riconversione. La dimensione europea è l'unica in grado di rispondere alla crisi e avviare un vera politica industriale, per connettere l'intervento pubblico con le necessità delle imprese. L'industria è il soggetto che può supportare la sovranità dell'Europa e la sua resilienza».PER APPROFONDIRE: