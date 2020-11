Capua a chi mette la mascherina: quanti di voi vanno in ospedale?

Roma, 4 nov. (askanews) - "Credo che i numeri parlino chiaro e penso che questa ascia della seconda ondata sia arrivata e con i comportamenti virtuosi si riuscirà a tenerla sotto controllo. Sappiamo quello che dobbiamo fare. Mi appello a tutti perché è un momento molto difficile e non finirà qui: dobbiamo arrivare dall'altra parte dell'inverno": così la virologa Ilaria Capua, attualmente direttrice di un importante centro dell'Università della Florida, in collegamento con DiMartedì su La7.

"Anche questi momenti di grande emozione rispetto a 'adesso arriva il vaccino e sarà tutto apposto'. Cominciamo a dire quello che sappiamo: sappiamo che il virus c'è, sta circolando, il virus si vuole endemizzare, il suo obiettivo è infettare il più alto numero possibile di persone nel più breve tempo possibile", ha aggiunto l'esperta, nota per i suoi studi sui virus influenzali, in particolare quello sull'aviaria.

"Noi sappiamo cosa dobbiamo fare e vorrei chiedere una cosa adesso: alle persone che si mettono sempre la mascherina, quanti di loro sono finiti in ospedale? Non guardiamo chi non si comporta bene, guardiamo chi si comporta bene e promuoviamo quei comportamenti virtuosi, perché possono essere copiati, perché funzionano", ha concluso.