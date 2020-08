Capri, ecco "Athena" veliero extralusso tra i più grandi al mondo

Roma, 29 ago. (askanews) - Un gigantesco yacht charter a vela di 90 metri ha solcato nei giorni scorsi il Golfo di Napoli, attirandosi tutti gli occhi dei curiosi addosso. Eccolo navigare al largo di Capri, Athena, il veliero super lusso tra i più grandi al mondo, che con i suoi tre alberi alti 58,80 metri è la più grande nave a vela di proprietà di un privato.

Un sogno non alla portata di tutti: si può noleggiare al prezzo di 340mila euro a settimana. Varato nel 2004 da Royal Huisman nel cantiere olandese di Amsterdam, è stato oggetto di un ampio refitting e rimesso in mare nel 2019. Venduto dal miliardario americano James H.Clark , fondatore di Netscape e WebMD, a una società di charter per 95 milioni di dollari, Athena è uno dei più grandi yacht a vela varati dagli anni '30 a oggi e tra i quattro più grandi del mondo.