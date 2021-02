Capone (Ugl): "Con Draghi usciremo da questa fase di crisi"

Milano, 10 feb. (askanews) - "Il presidente incaricato Mario Draghi ha sicuramente una credibilità importante, una competenza importante in Europa. Se questa competenza, questa credibilità viene messa al servizio del Paese, probabilmente usciremo da questa fase di crisi e ricominceremo a camminare come un grande Paese industriale deve fare". Lo afferma il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone all'uscita da Montecitorio, dove proseguono le consultazioni per la formazione di un esecutivo con a capo l'ex numero uno della Bce.