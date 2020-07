Capodogli a Lipari, spettacolo in acqua a pochi metri dal branco

Roma, 7 lug. (askanews) - Ecco le spettacolari immagini di un branco di capodogli che nuotano al largo delle coste di Lipari.

Erano rimasti impigliati in una rete da pesca abbandonata; grazie a una segnalazione, una motovedetta della Guardia Costiera è intervenuta per monitorarli e con l'aiuto del biologo Carmelo Isgrò, che si è immerso avvicinandosi in sicurezza al branco, si è potuto constatare che gli esemplari non erano in pericolo, ma liberi di muoversi. Vederli così da vicino durante il loro spostamento verso Sud è uno spettacolo unico.