Cantiere pensioni, allo studio Quota 102: 64 anni di età e 38 di contributi

Dopo Quota 100 i tecnici sono al lavoro per evitare che dal 2022 i requisiti di età per la pensione aumentino in modo brusco. Fra le ipotesi allo studio c'è Quota 102, che consentirebbe di andare in pensione con 64 anni di età e 38 di contributi. L'operazione costerebbe 2,5 miliardi l'anno e comporterebbe notevoli risparmi rispetto a Quota 100.