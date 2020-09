Campania, De Luca: vittoria è orgoglio di Napoli e della Campania

Roma, 22 set. (askanews) - "Credo che questo risultato esprima l'orgoglio di Napoli e della Campania per la riconquistata dignità sul piano nazionale e internazionale" ha detto il governatore uscente Vincenzo De Luca in conferenza stampa dopo essere stato riconfermato alla guida della Regione con una vittoria schiacciante su Stefano Caldoro, candidato alla presidenza per il centrodestra.

"Napoli e la Campania sentono di poter camminare a testa alta e di poter affrontare la sfida dell efficienza nei confronti di chiunque. Credo sia un risultato frutto della condivisione, del programma che abbiamo indicato per il futuro, un programma che ha al centro un solo obiettivo - ha sottolineato De Luca - il lavoro. Per i giovani di Napoli e della Campania c è l ambizione di fermare o almeno frenare l emorragia che porta questi giovani dal Sud al Nord o in Europa o nel resto mondo. Questo l'obiettivo centrale che abbiamo indicato agli elettori".