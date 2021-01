Cambio al vertice del Comando Militare Esercito Lombardia

Milano, 22 gen. (askanews) - Cerimonia militare a Palazzo Cusani a Milano nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid. Alla presenza del generale di divisione Ignazio Gamba, vice comandante delle Truppe Alpine per il territorio, il generale di brigata Michele Cittadella ha ceduto il comando al collega Alfonso Miro.

Cittadella nel suo saluto, ha ringraziato i suoi collaboratori, di cui era presente una ristretta rappresentanza e ha ricordato l'operazione Strade Sicure e l'operazione Igea che tuttora vede impiegato l'Esercito nella lotta contro il Covid 19.

Il generale Miro che ha assunto il comando, proviene dall'Ambasciata d'Italia a Mosca dove è stato addetto militare, in un periodo molto complesso per la Russia. Miro ha ringraziato per l'accoglienza ricevuta, orgoglioso del prestigioso incarico che lo attende in una città nella quale ha già comandato un reparto dell'Esercito.

Il generale di divisione Ignazio Gamba ha espresso gratitudine a Cittadella per i risultati raggiunti e ha augurato a Miro buon lavoro. La cerimonia si è conclusa con la consegna di alcune ricompense concesse al personale del Comando Militare Esercito Lombardia.