Cambiamento climatico? Preoccupa il 70% dei giovani europei di Alessia Tripodi 26 aprile 2021

I governi che non agiscono contro l'inquinamento e cambiamento climatico arrecano un danno all'economia. E' l'opinione di oltre il 70% dei giovani tra i 15 e i 35 anni di 23 Paesi europei intervistati da Ipsos in un sondaggio realizzato in occasione delle Giornata mondiale della Terra. L'indagine ha messo a confronto le opinioni dei ragazzi e la loro conoscenza del nesso tra migrazione, cambiamento climatico e l'attuale modello economico, scoprendo che per quasi la metà (46%) degli intervistati il cambiamento climatico rappresenta uno dei problemi più gravi del mondo, ancor più grave del Covid. Anche i giovani italiani (più della metà degli intervistati) sono molto o estremamente preoccupati per il cambiamento climatico, dato che è superiore alla media europea (54% contro 46%).