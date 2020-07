Callipo, il valore del rispetto che contrasta la ‘ndrangheta di Rosalba Reggio 11 luglio 2020

La storia del Gruppo Callipo dà il via a una nuova serie del Sole 24 Ore intitolata Oltre Quota 100 – imprese con più di un secolo di storia. Storie di imprese, ma soprattutto storie di persone che hanno fatto le imprese. La serie parte dalla Calabria, territorio povero e privo di industrie, dove i pochi coraggiosi che le hanno avviate diventano esempio di successo e determinazione. E' il caso della famiglia Callipo, oggi alla 5 generazione in azienda, che ha superato problemi legati ai passaggi generazionali, alla pressione della ‘ndrangheta, alla necessità di diversificazione del business. Nata il 14 gennaio del 1913, l'azienda è passata dalla produzione alla conservazione e commercializzazione del tonno e dei prodotti ittici, per poi allargarsi alla gelateria e al turismo. Oggi è un Gruppo che esporta in tutto il mondo e che grazie ai suoi 107 anni di storia e di esperienza, ha superato indenne anche la crisi legata al Coronavirus