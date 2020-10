Calenda: mia moglie Violante insieme leucemia e tumore al seno

Roma, 1 ott. (askanews) - "Violante ha avuto contemporaneamente un tumore al seno e la leucemia". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, intervistato da Myrta Merlino a "L'Aria che Tira" commenta l'intervista rilasciata a sua volta dalla moglie Violante Guidotti alla trasmissione "Piazzapulita".

"Abbiamo tre figli insieme, è l'amore della mia vita, stiamo insieme da quando avevamo 18 anni. Si dice che dietro ogni grande uomo c'è una grande donna" ha detto l'ex ministro dello Sviluppo economico, "io dico 'dietro una grande donna spero ci sia un uomo vagamente alla sua altezza'. La ragione per cui abbiamo deciso di parlarne è che chi ha una malattia spesso si colpevolizza, mentre avere intorno una rete di amore e di supporto è fondamentale. Una cosa che io non sapevo è che spesso gli uomini scappano quando le donne si ammalano, in particolare di tumore al seno. Forse lo posso anche capire, ma posso dire che quell'esperienza fra me e Violante è fra le più passionali e profonde che una coppia possa vivere se la vive aiutandosi e standosi a fianco".