Calcio, ultimi verdetti: Milan e Juve in Champions 24 maggio 2021

Milan e Juventus in Champions, con Inter e Atalanta. Questo il verdetto di un'ultima giornata di serie A vissuta al cardiopalma. I rossoneri passano 2-0 a Bergamo - con un doppio di rigore di Kessie - e chiudono secondi proprio davanti ai nerazzurri di Gasperini. Quarti i bianconeri che hanno passeggiato a Bologna, vincendo 4-1. Grande deluso il Napoli che non va oltre l'1-1 in casa con il Verona: gli azzurri in Europa League con la Lazio. La Roma soffre ma strappa il 2-2 con lo Spezia che vale il settimo posto e la Conference League. I giallorossi - a pari punti con il Sassuolo -si qualificano grazie alla miglior differenza reti.