Calcio: l'Italia di Mancini vince e convince 05 giugno 2021

L'Italia di Roberto Mancini in grande spolvero a pochi giorni dal via di Euro2020. Dopo la goleada con San Marino, gli azzurri hanno travolto 4-0 la Repubblica Ceca a Bologna nell’ultimo test match prima dell’esordio contro la Turchia, venerdì prossimo all'Olimpico di Roma. Nel primo tempo a segno Immobile e Barella. Nella ripresa le reti di Insigne e Berardi. Nel finale di gara esordio per Raspadori. Si allungano le strisce positive per la Naziona sotto la gestione di Mancini: 27 risultati utili di fila e otto vittorie consecutive senza prendere gol.