Calcio: Inter-Conte a un passo dal divorzio 26 maggio 2021

(LaPresse) Sembra al capolinea l'avventura di Antonio Conte all'Inter. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello sport il divorzio tra l'allenatore e la società nerazzurra sarebbe questione di ore, per via di forti divergenze sui progetti futuri che il club intende ridimensionare. Finito il campionato di serie A il giro di valzer delle panchine è già iniziato: Rino Gattuso è il nuovo tecnico della Fiorentina. De Zerbi invece, allenerà gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Il 41enne bresciano, dopo l'addio al Sassuolo, ha firmato un contratto biennale. Quasi fatta anche per Ivan Juric al Torino. Il tecnico croato pronto a firmare un triennale.