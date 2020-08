Calabria, scoperte 14 piantagioni di cannabis: 10 arresti

Roma, 14 ago. (askanews) - I carabinieri di Reggio Calabria hanno individuato 14 piantagioni di marijuana, e hanno arrestato 10 persone, oltre a una denunciata.

La droga, una volta immessa nelle piazze di spaccio reggine avrebbe fruttato oltre 6 milioni di euro.

La complessa piantagione, suddivisa in cinque vicine piazzole e sviluppata "a serpentina" in una impervia area del passo della Limina, ad oltre 700 metri di altitudine, comprendeva 950 piante di marijuana di altezza variabile da mezzo metro a un metro, fatte crescere in modo disomogeneo e suddivise in vari impervi costoni della montagna.