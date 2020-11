Calabria, Lombardia e Piemonte in zona arancione da domenica

Milano, 28 nov. (askanews) - Calabria, Lombardia e Piemonte salutano la zona rossa ed entrano in zona arancione. Liguria e Sicilia passano in zona gialla. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui si dispongono questi cambiamenti. L ordinanza sarà in vigore da domenica 29 novembre.

L'ordinanza è frutto del miglioramento della situazione epidemiologica in Italia e soprattutto dell'abbasamento dell'indice rt oltre che del funzionamento delle misure adottate nelle ultime settimane.

Altra novità di giornata è la nomina da parte del Consiglio dei ministri del prefetto Guido Nicolò Longo a commissario per la sanità in Calabria.

"Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità", ha annunciato il premier Giuseppe Conte, in un tweet.