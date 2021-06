Burkina Faso, Papa Francesco: Africa ha bisogno di pace, non di violenza 06 giugno 2021

(LaPresse) Messaggio di Papa Francesco durante l'Angelus domenicale in Piazza San Pietro rivolto alla strage in Burkina Faso. "Prego per le vittime della strage compiuta nella notte tra venerdì e sabato in una cittadina del Burkina Faso. Sono vicino ai famigliari e al popolo del Burkina Faso che sta soffrendo molto a causa di ripetuti attacchi. L'Africa ha bisogno di pace e non di violenza", ha detto il Santo Padre.