Burioni e Capua protagonisti della nuova opera di TvBoy a Roma

Milano, 3 dic. (askanews) - A Roma sono spuntate tre nuove opere dello street artist TvBoy.

"The InfluenZers" unisce sotto un unico slogan due dei virologi più famosi in Italia: Roberto Burioni, professore di Virologia all Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, e Ilaria Capua, direttrice di un dipartimento dell Emerging Pathogens Institute dell Università della Florida. L artista, oltre a ironizzare sui recenti scontri avvenuti a suon di tweet tra i due, vuole porre l attenzione su come i virologi stiano sempre più diventando degli influencer del web.

Con "ADAM ON PRIME" invece ispirandosi al "La creazione di Adamo" di Michelangelo, capolavoro conservato a Roma nella Cappella Sistina, Tvboy ritrae un uomo che attende i pacchi degli acquisti effettuati online. Adamo, nella versione originale, tende il suo braccio verso l Eterno, che si avvicina a lui mai toccandolo: la scena è traslata all attualità, con l oramai sempre più preponderante modalità di acquisto tramite internet e con le velocissime consegne a domicilio che hanno rivoluzionato il mondo dello shopping. Una modalità che ha visto un impennata nel 2020 anche per via delle restrizioni da Covid19 e che, a pochi giorni di distanza dal Black Friday, fotografa la realtà moderna.

In "GIGGIEBBASTA" Tvboy si ispira a uno degli artisti italiani più in voga del momento, SferaEbbasta, capace di macinare record su record nel mondo della musica. Un'ascesa rapida, come quella di Di Maio, attuale Ministro degli Affari Esteri.