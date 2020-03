Burioni su Bergamo: “probabile pazienti malati non immediatamente intercettati in ospedale” 23 marzo 2020

“È molto probabile che siano arrivati dei pazienti malati e non siano stati immediatamente intercettati”. Così Roberto Burioni a Che tempo che fa su Rai2 sulla grave situazione a Bergamo. “Peraltro, un paziente non riconosciuto in ospedale fa un danno particolarmente grave. In primis perché infetta i medici e un medico infettato è una persona ogni giorno in contatto con tanti pazienti malati, quindi più deboli; poi negli ospedali c'è concentrazione di persone”.