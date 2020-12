Brusaferro: è un Natale Covid, meno siamo meglio è

Milano, 12 dic. (askanews) - "Meno siamo meglio è, soprattutto se molti vengono da lontano. Pranzi di decine di persone non sono eventi da programmare, contatti senza mascherina e distanziamento tanto più ci sono tanto più aumentiamo la probabilità di un aumento della diffusione". Lo ha detto il presidente dell Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia al ministero della Salute.

"Le festività in altri paesi mostrano che appena ci rilassiamo questo si traduce in una crescita" dell'epidemia, ha aggiunto Brusaferro precisando: "è un Natale Covid, da vivere in una forma diversa, non nel modo tradizionale. Il messaggio è quello di grande cautela: muoversi poco, limitare i momenti conviviali e rispettare le regole se incontriamo persone fuori dal nucleo che frequentiamo quotidianamente".