Bruno Vespa userebbe gli idranti sui ragazzi senza mascherina

Roma, 16 dic. (askanews) - "Il problema è nei controlli. L'altro giorno sono andato in una grande libreria di Milano. Per evitare gli assembramenti c'era il numero, fino a 104 persone e c'era un signore che contava le persone. Non ho capito perché non sia possibile contare le persone, quindi rispettare le norme. Io sono un 'aperturista', ma sono rigorosissimo, io gli assembramenti li disperderei con gli idranti. Se vedo i ragazzi senza mascherina che stanno insieme io li spruzzerei, così passa loro la voglia": così il giornalista Bruno Vespa, ospite a DiMartedì su La7, ha criticato le ultime immagini degli assembramenti e ha attaccato duramente i giovani che non indossano correttamente la mascherina.