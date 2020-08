Briatore e la febbre in Sardegna: “Zangrillo mi ha detto che è un raffreddore”

Come racconta il quotidiano on line The Post Internazionale , in un'intervista con Nicola Porro il 19 agosto Flavio Briatore sostiene di aver già contratto la malattia da coronavirus nel dicembre 2019: “Stavo malissimo, ho chiamato il mio medico di fiducia Zangrillo, abbiamo fatto gli esami e si è vista un'ombra”. Dopo l'esplosione del virus, racconta ancora Briatore, “Zangrillo mi ha detto che visti i dati e la tac avevo fatto il coronavirus”. Poi l'imprenditore racconta di aver avuto la febbre anche nell'agosto del 2020 e questa volta il medico Zangrillo avrebbe però classificato come un «raffreddore» il suo disturbo.