Bonus verde anche nel 2020 per sistemare giardini e terrazzi

Grazie al Milleproroghe anche nel 2020 si potrà usufruire del “bonus verde”. La detrazione - al massimo 1.800 euro - è riservata a chi risistema giardini, terrazze o parti comuni esterne condominiali. Spetta una detrazione del 36% delle spese documentate, pari al massimo a 5mila europer unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell'anno in cui è stata sostenuta la spesa e seguenti