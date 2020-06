Bonus vacanze al via dal 1° luglio: ecco come ottenerlo

Arrivano le regole per chiedere il bonus vacanze, la misura prevista dal decreto Rilancio a favore delle famiglie con redditi Isee non superiori a 40mila euro: dal primo luglio e fino al 31 dicembre si potrà chiedere - spiega l'Agenzia delle entrate - l'agevolazione destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast. Ecco le istruzioni per ottenere il bonus.Per approfondire: