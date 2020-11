Bonus centri storici a fondo perduto: ecco come ottenerlo

É partito il bonus centri storici, un contributo a fondo perduto previsto dal “decreto Agosto”, che assegna agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di un'apposita domanda. Istanze all'Agenzia delle entrate fino al 14 gennaio 2021 per ottenerlo. Il bonus centri storici non può essere cumulato dai ristoratori con l'altro bonus previsto dal decreto Agosto, il contributo a fondo perduto per chi sostiene la filiera del Made in Italy al 100 per cento.Per approfondire