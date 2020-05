Bonus 600 euro, ecco a chi spetta il contributo di Marco lo Conte 27 maggio 2020

Il decreto Rilancio fissa le regole per il versamento del bonus 600 euro per i lavoratori autonomi, i professionisti e i lavoratori stagionali e intermittenti. Per chi l'ha già ricevuto nel mese di marzo le regole non cambiano ma per gli altri ci sono norme e regole da seguire per ottenerlo. Se n'è parlato a Il Sole Risponde, il videoforum del Sole 24 Ore trasmesso sul sito web del quotidiano e sule pagine social della testata. Ospite del programma Enzo De Fusco, consulente del lavoro ed esperto del Sole 24 Ore