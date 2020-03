Bonometti: «Salute da garantire e produzioni in sicurezza, scioperi irresponsabili»

Si sono registrati scioperi in diverse fabbriche indetti da alcune organizzazioni sindacali, in opposizione alla decisione di mantenere aperte le fabbriche per garantire la produzione e la presenza sui mercati. Proteste in Piemonte, nel Bresciano e anche in Emilia. Le imprese assicurano che i siti produttivi devono essere operativi solo in condizioni di sicurezza e proprio su questo Confindustria ha redatto un codice di autodisciplina come sottolineato da Marco Bonometti, presidente Confindustria Lombardia, intervenuto a “Il Sole Risponde”, il videoforum quotidiano in onda sul sito web del Sole 24 Ore e sugli account Facebook, LinkedIn e Twitter della testataPer approfondire: L’Italia bloccata, ecco il decreto