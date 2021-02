Bonino: "A Draghi abbiamo chiesto anche riforma giustizia penale"

Roma, 8 feb. (askanews) - "Il nostro appoggio continuerà anche in tempi difficili che evidentemente non mancheranno. Aggiungo che il presidente incaricato Draghi ha fatto riferimento a tre riforme di fondo che sono quelle che ci chiede la commissione europea : il fisco, la burocrazia e la giustizia e da questo punto di vista abbiamo aggiunto non solo la giustizia amministrativa-civile, ma anche quella penale con la situazione drammatica delle carceri italiane": lo ha detto la senatrice e leader di +Europa Emma Bonino al termine delle consultazioni con il premier incaricato, Mario Draghi.

"Senza bisogno di chiederlo, la prima posizione che ci ha detto il presidente incaricato, cioè una scelta convinta per il processo europeo e una scelta convinta di schieramento atlantico. Questo è stato il primo punto, se devo essere sincera, del programma di governo che il presidente Draghi ci ha manifestato", ha aggiunto Bonino.