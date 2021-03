Bonetti: sui vaccini cambio di passo con Draghi, battaglia di IV

Roma, 12 mar. (askanews) - Un messaggio di speranza e di solidarietà per le famiglie italiane, arriva dalla ministra Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia.

"Oggi è il tempo della speranza - dice Bonetti in un'intervista ad askanews - e il presidente Draghi lo ha ricordato. Siamo nell'ultimo sforzo di fatica in attesa che la campagna vaccinale che grazie al nuovo impulso che il presidente e questo governo ha voluto dare - è stata una delle battaglie che Italia Viva ha portato avanti con grande forza - in attesa che il piano vaccinale porti i frutti definitivi, serve avere di nuovo quella visione di solidarietà, di prossimità e di speranza, soprattutto per accompagnare chi oggi invece si sente più fragile e lasciato solo. L'Italia - conclude la ministra - ha dimostrato di essere capace di questo coraggio ed i questa speranza, in particolare le donne e le famiglie. Io sono convinta che questa risorsa sulla quale noi vogliamo investire oggi possa fare la differenza anche nella ripartenza dell'Italia".