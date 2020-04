Bonaccorsi (Turismo): in decreto aprile misure per imprese e addetti di Marco lo Conte 16 aprile 2020

Molte le incognite per l'estate 2020, visto il lento ritorno alla normalità dopo il lockdown. Per i turisti, che sperano di riscattare il periodo di autoreclusione e anche per l'industria turistica, che vale il 5% del PIL nazionale che con l'indotto diventa il 13% con oltre 380mila imprese e 4,2.milioni di addetti. Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario al Turismo, anticipa al Sole 24 Ore che nel decreto di aprile ci saranno misure a sostegno di imprese e addetti.