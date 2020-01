Bollette, nuovo tetto Isee per il «bonus sociale»

Dal 1° gennaio 2020 scatta il nuovo tetto Isee per ottenere il «bonus sociale» su bollette di luce, gas e acqua. Spetta a famiglie in condizioni di disagio economico e fisico e garantisce un risparmio sulla spesa annua per l'energia elettrica. L'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente ha alzato il tetto Isee da 8.107,5 a 8.265 euro. Il bonus interessa anche le famiglie dove ci sia un titolare di reddito o pensione di cittadinanza. Spetta poi quando una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature mediche indispensabili per il mantenimento in vita. Gli aventi diritto devono richiedere il bonus al proprio comune di residenza, al Caf o presso le Comunità montane.Per approfondire